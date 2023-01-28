ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم السبت، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

المحطة الثانية

وكانت جولات المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، انطلقت للمرة الخامسة على التوالي في المملكة، وعلى مدى يومين حيث استمرت الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023) .

يذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” أقيمت في المكسيك، فيما احتضنت المملكة العربية السعودية، وتحديداً الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل، وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا، على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل، ألمانيا، موناكو، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.