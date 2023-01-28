ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية

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شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم السبت، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق #فورمولا_إي الدرعية #FormulaE #الدرعية_إي_بري #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/r24Vb35qEz
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 28, 2023
وكانت جولات المحطة الثانية من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي”، انطلقت للمرة الخامسة على التوالي في المملكة، وعلى مدى يومين حيث استمرت الجولتان الثانية والثالثة في الـ(27–28 يناير 2023) .
يذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” أقيمت في المكسيك، فيما احتضنت المملكة العربية السعودية، وتحديداً الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل، وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا، على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل، ألمانيا، موناكو، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.