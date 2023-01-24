ولي العهد يهنئ السوداني بنجاح تنظيم كأس الخليج وفوز المنتخب العراقي بالبطولة الأسماك المجففة تسبب ارتفاع ضغط الدم 500 ألف حالة وفاة بأمراض القلب سنويًّا بسبب الدهون المتحولة فوائد مذهلة للفلفل الإندونيسي في علاج كورونا الزعاق: الأيام القادمة هي الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص فرنسي يتجول بالبشت والشماغ: أشعر بالانتماء للسعودية الأرض تستقبل إشارة إذاعية من مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة .
وقال سمو ولي العهد: ” يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق “.