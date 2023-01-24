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ولي العهد يهنئ السوداني بنجاح تنظيم كأس الخليج وفوز المنتخب العراقي بالبطولة

2023-01-24 الساعة 8:20
ولي العهد يهنئ السوداني بنجاح تنظيم كأس الخليج وفوز المنتخب العراقي بالبطولة
المواطن - واس

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة .
وقال سمو ولي العهد: ” يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق “.

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