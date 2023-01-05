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ياسر المسحل: قدوم كريستيانو رونالدو لـ الدوري السعودي سيفتح الباب لنجوم آخرين

2023-01-05 الساعة 1:04
ياسر المسحل: قدوم كريستيانو رونالدو لـ الدوري السعودي سيفتح الباب لنجوم آخرين
المواطن - محمد سمعه

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أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ الدوري السعودي سيفتح الباب أمام الأندية السعودية لضم نجوم آخرين من العيار الثقيل.

وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “قدوم رونالدو سيفتح الباب لضم نجوم آخرين من العيار الثقيل إلى الدوري السعودي، وهذا كله يحدث بفضل الدعم من القيادة الرشيدة في المملكة”.

وأضاف المسحل: “قدوم النجوم الكبار للدوري السعودي يساهم في تطوير كرة القدم السعودية لأنها اللعبة الشعبية الأولى بالمملكة، وهذا وفق رؤية 2030 لتطوير القطاع الرياضي”.

وحول مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج بالعراق قال المسحل: “هدفنا دعم الأشقاء في العراق حيث لم يستضيفوا بطولة كبرى في السنوات الأخيرة، ونبحث عن تقديم النتائج الإيجابية وهذا ما نتمناه مع المدرب سعد الشهري”.

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