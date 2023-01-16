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يجب على الجهات المختصة نشر الوعي

يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى

2023-01-16 الساعة 11:19
يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أحقية المتضرر من نشر إعلانات عيادات زراعة الأسنان في رفع دعوى قضائية.

وناشد زمزمي، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، الجهات المختصة المعنية بالصحة بنشر الوعي لدى المجتمع بشأن عمليات زراعة الأسنان.

دور الجهات المختصة

ولفت إلى أن الجهات المختصة عليها أن توضح عبر مواقعها وقنواتها الرسمية ما هو صحيح وما هو غير صحيح ودقيق بشأن مثل هذه العمليات.

 

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