يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى

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أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أحقية المتضرر من نشر إعلانات عيادات زراعة الأسنان في رفع دعوى قضائية.
هل إعلانات عيادات زراعة الأسنان مخالفة قانوناً؟… محامي يُجيب@dr_zamz@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HeuU79kpHIقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 15, 2023
وناشد زمزمي، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، الجهات المختصة المعنية بالصحة بنشر الوعي لدى المجتمع بشأن عمليات زراعة الأسنان.
ولفت إلى أن الجهات المختصة عليها أن توضح عبر مواقعها وقنواتها الرسمية ما هو صحيح وما هو غير صحيح ودقيق بشأن مثل هذه العمليات.