يزيد الراجحي يحقق فوزه الأول بـ رالي داكار 2023

تألق سائق فريق “أوفردرايف”، السعودي يزيد الراجحي، ضمن منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار، اليوم السبت، ليحقق فوزه الأولى في نسخة 2023.

تألق يزيد الراجحي

وكان يزيد الراجحي قد تعرض لمشكلة ميكانيكية بالأمس، وخسر ما يقرب من 5 ساعات، ليبدأ منافسات اليوم في رالي داكار من المركز الـ40.

وعاد الراجحي بقوة في المرحلة السابعة؛ ليسجل أسرع الأزمنة، متفوقًا بنحو 9 دقائق على سائق فريق “تيلتونيكا ريسينج”، البرتغالي فايدوتاس زالا.

ويُعد هذا الفوز هي الثالث الذي يُحققه يزيد الراجحي في إحدى مراحل رالي داكار على مدار مسيرته، والأول له في نسخة 2023، ولكنه ما زال متأخرًا بحوالي 5 ساعات عن القطري ناصر العطية، متصدر الترتيب العام.

وأنهى يزيد الراجحي السباق في 3 ساعات و6 دقائق و23 ثانية، فيما حل زالا في المركز الثاني بفارق 8 دقائق و54 ثانية، وجاء سائق فريق “جي سي كيه موتورسبورت” الفرنسي جيرلاين شيشيري في المركز الثالث.

العطية يتصدر الترتيب العام

وواصل سائق تويوتا، القطري ناصر العطية، تصدر الترتيب العام في فئة السيارات برالي داكار 2023، بفارق ساعة ودقيقة و4 ثوانٍ أمام زميله في الفريق، هينك لاتيجان، صاحب المركز الثاني.

وجاء سائق أوفردرايف، البرازيلي لوكاس مورايس، في المركز الثالث بالترتيب العام، بفارق ساعة و11 دقيقة و24 ثانية عن العطية المتصدر.