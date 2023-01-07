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ضمن منافسات الجولة السابعة

يزيد الراجحي يحقق فوزه الأول بـ رالي داكار 2023

2023-01-07 الساعة 5:01
يزيد الراجحي يحقق فوزه الأول بـ رالي داكار 2023
المواطن - فريق التحرير

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تألق سائق فريق “أوفردرايف”، السعودي يزيد الراجحي، ضمن منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار، اليوم السبت، ليحقق فوزه الأولى في نسخة 2023.

تألق يزيد الراجحي

وكان يزيد الراجحي قد تعرض لمشكلة ميكانيكية بالأمس، وخسر ما يقرب من 5 ساعات، ليبدأ منافسات اليوم في رالي داكار من المركز الـ40.

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يزيد الراجحي
الراجحي يفوز – المصدر @gsaksa

وعاد الراجحي بقوة في المرحلة السابعة؛ ليسجل أسرع الأزمنة، متفوقًا بنحو 9 دقائق على سائق فريق “تيلتونيكا ريسينج”، البرتغالي فايدوتاس زالا.

ويُعد هذا الفوز هي الثالث الذي يُحققه يزيد الراجحي في إحدى مراحل رالي داكار على مدار مسيرته، والأول له في نسخة 2023، ولكنه ما زال متأخرًا بحوالي 5 ساعات عن القطري ناصر العطية، متصدر الترتيب العام.

يزيد الراجحي
الراجحي في السباق – المصدر @gsaksa

وأنهى يزيد الراجحي السباق في 3 ساعات و6 دقائق و23 ثانية، فيما حل زالا في المركز الثاني بفارق 8 دقائق و54 ثانية، وجاء سائق فريق “جي سي كيه موتورسبورت” الفرنسي جيرلاين شيشيري في المركز الثالث.

يزيد الراجحي في رالي داكار 2023
فوز الراجحي – المصدر @Dakar_arabic

العطية يتصدر الترتيب العام

وواصل سائق تويوتا، القطري ناصر العطية، تصدر الترتيب العام في فئة السيارات برالي داكار 2023، بفارق ساعة ودقيقة و4 ثوانٍ أمام زميله في الفريق، هينك لاتيجان، صاحب المركز الثاني.

وجاء سائق أوفردرايف، البرازيلي لوكاس مورايس، في المركز الثالث بالترتيب العام، بفارق ساعة و11 دقيقة و24 ثانية عن العطية المتصدر.

ناصر العطية
العطية في السباق – المصدر @Dakar_arabic

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