يمني في قبضة الأمن لحيازته 41.6 كجم من الحشيش

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، بحوزته (41.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.