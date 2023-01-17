يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية

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كشفت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت والتقنية أن موقع يوتيوب سيحصل على ميزة مجانية مفيدة للكثيرين.
وبدأت منصة يوتيوب في اختبار ميزة مجانية جديدة لعرض القنوات التلفزيونية، ويجري حاليًّا اختبار هذه الميزة عند بعض المستخدمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بعض مواقع الإنترنت أن شركة يوتيوب أجرت اتفاقيات مع العديد من القنوات التلفزيونية، ونتيجة هذه الاتفاقيات ستعرض تلك القنوات على موقع يوتيوب مجانًا للمستخدمين، لكن الموقع سيحصل على 45% من عائدات الإعلانات التي ستبث على تلك القنوات.
وقال متحدث باسم يوتيوب لصحيفة وول ستريت جورنال: إن الميزة الجديدة في حال نجاح اختبارها ستطرح بشكل واسع للمستخدمين العام الجاري.
من المعروف أن يوتيوب يوفر لمستخدميه حاليًّا خدمة YouTube TV المدفوعة، والتي تمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية الشهيرة عبر البث المباشر، ويستفيد من هذه الخدمة حاليًّا نحو 5 ملايين شخص.