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بعد أزمة خصم 15 نقطة

يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو!

2023-01-28 الساعة 3:27
يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو!
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صفعة جديدة إلى ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي، بعد أزمة خصم 15 نقطة من رصيده.

تفاصيل الأزمة

وكان نادي يوفنتوس قد اتفق سرًا مع رونالدو على تخفيض راتبه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، على أن يدفع اليوفي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم البرتغالي.

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وسبق أن قدم رونالدو طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع يوفنتوس، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

رونالدو يُهدد يوفنتوس

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”: “التحقيق مستمر مع يوفنتوس بشأن التلاعب في رواتب الفريق خلال فترة كورونا، ورونالدو بات مستعدًا للتعاون مع المدعي العام في تورينو، والإجابة على أسئلته بشأن الاتفاق السري لتأجيل الرواتب”.

وتابع الموقع الإيطالي: “جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس”.

وأشارت تقارير إلى أن نادي يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

خصم 15 نقطة

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يوفنتوس ضد ساسولو
لاعبو يوفنتوس – المصدر @Juventusfcar

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