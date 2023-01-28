يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو!

وجه نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صفعة جديدة إلى ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي، بعد أزمة خصم 15 نقطة من رصيده.

تفاصيل الأزمة

وكان نادي يوفنتوس قد اتفق سرًا مع رونالدو على تخفيض راتبه في عام 2020 خلال جائحة كورونا، على أن يدفع اليوفي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم البرتغالي.

وسبق أن قدم رونالدو طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع يوفنتوس، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، ولكن تم رفضه من المدعي العام في تورينو.

رونالدو يُهدد يوفنتوس

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”: “التحقيق مستمر مع يوفنتوس بشأن التلاعب في رواتب الفريق خلال فترة كورونا، ورونالدو بات مستعدًا للتعاون مع المدعي العام في تورينو، والإجابة على أسئلته بشأن الاتفاق السري لتأجيل الرواتب”.

وتابع الموقع الإيطالي: “جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس”.

وأشارت تقارير إلى أن نادي يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.

خصم 15 نقطة

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).