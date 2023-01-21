يوفنتوس يطعن على قرار خصم 15 نقطة

بدأت إدارة نادي يوفنتوس، في التصعيد بعد قرار خصم 15 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

يوفنتوس يصعد

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا”، اليوم السبت إلى أن إدارة اليوفي تقدمت بطعن على القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية لدى مجلس الضمان، وذلك وفقًا للبنود الخاصة بقانون الرياضية.

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

كما قررت المحكمة، إيقاف المدير الرياضي السابق لليوفي وتوتنهام حاليًا، فابيو باراتيتشي لمدة سنتين ونصف، وإيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، وإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.

الفريق هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 37 نقطة، ومع خصم 15 نقطة؛ سيتراجع إلى المركز العاشر، ليصبح بعيدًا عن التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.