يوفنتوس يهزم كريمونزي بشق الأنفس

حقق نادي يوفنتوس فوزًا مثيرًا على نادي كريمونيزي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم نجح البولندي أركاديوش ميليك في تسجيل هدف الفوز لليوفي بالدقيقة التسعين.

يوفنتوس في المرتبة الثالثة

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 34 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند سبع نقاط في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وكانت مباريات الدوري الإيطالي أمس الأربعاء انتهت بفوز ميلان على فريق ساليرنيتانا بهدفين لهدف، بينما فاز سامبدوريا على ساسولو بثنائية لهدف، وتعادل تورينو مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، بينما تعادل سبيزيا مع نادي أتالانتا بهدفين لكل فريق، وفاز روما على بولونيا بهدف دون رد.

بينما فاز ليتشي على لاتسيو بثنائية لهدف، وتعادل فيورنتينا مع مونزا بهدف لكل فريق.

وتُقام حاليًّا مباراتا “إنتر ميلان ضد نابولي” و”إمبولي ضد أودينيزي”.