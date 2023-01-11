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خلال الفترة من 30 يناير حتى 11 فبراير المقبل

يُقام في العلا .. تفاصيل طواف السعودية في نسخته الثالثة

2023-01-11 الساعة 11:41
يُقام في العلا .. تفاصيل طواف السعودية في نسخته الثالثة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، عن تنظيم منافسات النسخة الثالثة لسباق “طواف السعودية” للدراجات الهوائية، وذلك في محافظة العُلا، خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI، ويأتي ذلك امتدادًا للاستضافات العالمية التي تحتضنها المملكة.

تفاصيل طواف السعودية

ويشـارك في النسخة الثالثة من سباق “طواف السعودية”، 211 متسابقًا يمثلون 16 فريقًا من دول عدة حول العالم، حيث ستقام هذه النسخة على مسافة إجمالية تبلغ 851 كيلومترًا، تمر بخمس مراحل ستكون على النحو التالي:

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طواف السعودية

– المرحلة الأولى منها تنطلق في 30 يناير 2023م، من مطار العلا الدولي ” خيبر”، في مسافة تبلغ 180,5 كم.

– المرحلة الثانية تبدأ من وينتر بارك إلى صخور شلال السجليات، في مسافة بطول 184 كم.

– المرحلة الثالثة تمتد من قطار المنشية إلى أبو راكة، وطولها 159,2 كم.

طواف السعودية

– المرحلة الرابعة تبدأ من مسرح مرايا إلى سكاي فيو حرة عويرض، ومسافتها 163,4 كم.

– المرحلة الخامسة تختتم من بلدة العُلا القديمة إلى مسرح مرايا، على امتداد 142,9 كم.

وتتنافس في سباق “طواف السعودية” 7 فرق عالمية مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI WorldTeams، وهي: فريق أستانا كازاخستان (كازاخستان)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق جايكو العلا (أستراليا)، فريق دي إم إس DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة).

طواف السعودية

و6 فرق محترفة مرخصة من الاتحاد الدولي للدراجات UCI ProTeams، وهي: فريق بنجول دبليو بي (بلجيكا)، فريق إيوسكالتيل- إيوسكادي (إسبانيا)، فريق هيومن باورد هيلث (الولايات المتحدة الأمريكية)، فريق كيو 36.5 المحترف (سويسرا)، فريق أونو– إكس المحترف (النرويج)، فريق كوراتيك (إيطاليا)، إضافة إلى 3 فرق تم دعوتها للمشاركة، وهي: فريق الاتحاد السعودي للدراجات (المملكة العربية السعودية)، وفريق تيلينجانو بوليجون (ماليزيا)، وفريق جيه سي إل أوكيو (اليابان).

يذكر أن سباق “طواف السعودية” للدراجات الهوائية، يعد إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في تحسين ورفع جودة الحياة في المملكة، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، والحرص على تقديم تجربة رياضية ثقافية متكاملة للمشاركين في السباقات، تعكس التطور الذي تشهده المملكة.

طواف السعودية
طواف السعودية

 

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