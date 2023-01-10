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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن

2023-01-25 الساعة 3:31
10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران 10 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن الاعتداءات

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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