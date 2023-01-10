10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن السفير التركي بالمملكة : محمد بن سلمان هو المحفز للأفكار المبتكرة إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية الراجحي : منظومة الخدمات الاجتماعية بالمملكة أكثر كفاءة وعدالة آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي
ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران 10 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.