Icon

مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن Icon مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام Icon 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” Icon نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ Icon صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم Icon وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر Icon الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية Icon حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في كأس موسم الرياض 2022

10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال”

2023-01-18 الساعة 1:57
10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن الفائز بمزاد “تذكرة فوق الخيال” ضمن كأس موسم الرياض 2022، حيث كان صاحب أعلى عرض رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي بمبلغ عشرة ملايين ريال، يذهب ريعها كاملاً للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

تهنئة تركي آل الشيخ

وبارك آل الشيخ للغامدي حصوله على “تذكرة فوق الخيال” التي يذهب ريعها لمنصة إحسان، مشيرا إلى أهمية المبادرة التي جمعت مبلغ 12 مليون ريال بواقع مليوني ريال من رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف، وعشرة ملايين ريال من مشرف الغامدي.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة

Img

تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال

ودعا آل الشيخ الغامدي إلى تشريفه مساء اليوم الأربعاء على العشاء، والتفرغ خلال اليوم وغد لكثير من الأحداث المهمة والبرامج المميزة، مؤكدا أن هذا العمل في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد اللذين أتاحا الفرصة لهذا الحدث، شاكراً القائمين على التنظيم من هيئة الترفيه، وموسم الرياض، والسعوديين والقطريين.

انطلاق مزاد تذكرة فوق الخيال

وكان مزاد “تذكرة فوق الخيال” قد انطلق من مليون ريال ليشهد تنافسًا كبيرًا من رجال الأعمال الذين شاركوا للفوز بمزاياها التي تتيح حضور التتويج ودخول غرفة ملابس الفريقين المتنافسين ومشاهدة المباراة قرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أثناء المباراة.

مباراة الأحلام في الرياض

وستقام مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في التاسع عشر من يناير، فيما ستبث على قنوات “إم بي سي” و”بي ان سبورت” ومنصة “شاهد”.

وبمشاركة 22 لاعباً من الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمتع الجمهور بلقائهم ضد نجوم باريس سان جيرمان، فيما سيحظى الحضور بفعاليات مصاحبة للمباراة تتضمن أنشطة رياضية وعروضًا ضوئية وألعابًا نارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم