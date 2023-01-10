10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال”

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن الفائز بمزاد “تذكرة فوق الخيال” ضمن كأس موسم الرياض 2022، حيث كان صاحب أعلى عرض رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي بمبلغ عشرة ملايين ريال، يذهب ريعها كاملاً للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

تهنئة تركي آل الشيخ

وبارك آل الشيخ للغامدي حصوله على “تذكرة فوق الخيال” التي يذهب ريعها لمنصة إحسان، مشيرا إلى أهمية المبادرة التي جمعت مبلغ 12 مليون ريال بواقع مليوني ريال من رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف، وعشرة ملايين ريال من مشرف الغامدي.

ودعا آل الشيخ الغامدي إلى تشريفه مساء اليوم الأربعاء على العشاء، والتفرغ خلال اليوم وغد لكثير من الأحداث المهمة والبرامج المميزة، مؤكدا أن هذا العمل في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد اللذين أتاحا الفرصة لهذا الحدث، شاكراً القائمين على التنظيم من هيئة الترفيه، وموسم الرياض، والسعوديين والقطريين.

انطلاق مزاد تذكرة فوق الخيال

وكان مزاد “تذكرة فوق الخيال” قد انطلق من مليون ريال ليشهد تنافسًا كبيرًا من رجال الأعمال الذين شاركوا للفوز بمزاياها التي تتيح حضور التتويج ودخول غرفة ملابس الفريقين المتنافسين ومشاهدة المباراة قرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أثناء المباراة.

مباراة الأحلام في الرياض

وستقام مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في التاسع عشر من يناير، فيما ستبث على قنوات “إم بي سي” و”بي ان سبورت” ومنصة “شاهد”.

وبمشاركة 22 لاعباً من الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمتع الجمهور بلقائهم ضد نجوم باريس سان جيرمان، فيما سيحظى الحضور بفعاليات مصاحبة للمباراة تتضمن أنشطة رياضية وعروضًا ضوئية وألعابًا نارية.