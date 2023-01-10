10 نصائح للحفاظ على صحة النظر أثناء الشيخوخة

يمكن التصدي لضعف النظر والقدرة على الرؤية التي تحدث للإنسان مع التقدم في العمر من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على صحة العين وتعزيز النظر، ومنها:

نصائح

– تجنب التدخين .

– تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

– ارتداء النظارات الشمسية .

– الكشف المستمر عن النظر .

– تعزيز الصحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة و مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

– تجنب استهلاك المشروبات الكحولية

– الحفاظ على البقاء نشطًا عند التحرك بشكل مستمر .

– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد أيضًا في التقليل من تأثير الأمراض، مثل : هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم.

– التقليل من الوقت الذي تقضيه في الجلوس أمام التلفاز أو شاشات الكمبيوتر والموبايل.

– المشي بانتظام .