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10 نصائح للحفاظ على صحة النظر أثناء الشيخوخة

2023-01-17 الساعة 10:03
10 نصائح للحفاظ على صحة النظر أثناء الشيخوخة
المواطن - فريق التحرير

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يمكن التصدي لضعف النظر والقدرة على الرؤية التي تحدث للإنسان مع التقدم في العمر من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على صحة العين وتعزيز النظر، ومنها:

نصائح

–  تجنب التدخين .

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– تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

– ارتداء النظارات الشمسية .

–  الكشف المستمر عن النظر .

– تعزيز الصحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة و مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

– تجنب استهلاك المشروبات الكحولية

– الحفاظ على البقاء نشطًا عند التحرك بشكل مستمر  .

– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد أيضًا في التقليل من تأثير الأمراض، مثل : هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم.

–  التقليل من الوقت الذي تقضيه في الجلوس أمام التلفاز أو شاشات الكمبيوتر والموبايل.

–  المشي بانتظام .

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