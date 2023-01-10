10 نصائح للحفاظ على صحة النظر أثناء الشيخوخة

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يمكن التصدي لضعف النظر والقدرة على الرؤية التي تحدث للإنسان مع التقدم في العمر من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على صحة العين وتعزيز النظر، ومنها:
– تجنب التدخين .
– تناول الكثير من الفاكهة والخضروات
– ارتداء النظارات الشمسية .
– الكشف المستمر عن النظر .
– تعزيز الصحة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة و مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
– تجنب استهلاك المشروبات الكحولية
– الحفاظ على البقاء نشطًا عند التحرك بشكل مستمر .
– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد أيضًا في التقليل من تأثير الأمراض، مثل : هشاشة العظام والسكري وارتفاع ضغط الدم.
– التقليل من الوقت الذي تقضيه في الجلوس أمام التلفاز أو شاشات الكمبيوتر والموبايل.
– المشي بانتظام .