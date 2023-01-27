107 محتجين على قائمة الإعدام في إيران

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، أن هناك 107 محتجين على الأقل في إيران يواجهون خطر الإعدام.

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وكان النظام الإيراني قد حكم بالإعدام على سيدة كردية حامل، بتهمة إشعال النار في صورة مرشد إيران علي خامنئي، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وأفاد محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحفي، أن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وأن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة، لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.

وانتقد الاتحاد الدولي للصحفيين في السياق نفسه، الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران، وطالب بالإفراج عن ثلاثة وثلاثين صحافيا إيرانيًا مازالوا يقبعون في السجون. وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية.