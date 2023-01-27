Icon

شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته Icon لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية Icon رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي Icon مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد Icon قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات Icon هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي Icon الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب Icon الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة Icon بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا Icon 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحولت طهران إلى جمهورية إعدامات

107 محتجين على قائمة الإعدام في إيران

2023-01-27 الساعة 7:16
107 محتجين على قائمة الإعدام في إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، أن هناك 107 محتجين على الأقل في إيران يواجهون خطر الإعدام.

التفاصيل

وكان النظام الإيراني قد حكم بالإعدام على سيدة كردية حامل، بتهمة إشعال النار في صورة مرشد إيران علي خامنئي، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

Img

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

وأفاد محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحفي، أن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وأن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة، لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.

وانتقد الاتحاد الدولي للصحفيين في السياق نفسه، الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران، وطالب بالإفراج عن ثلاثة وثلاثين صحافيا إيرانيًا مازالوا يقبعون في السجون. وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية