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بعد اعتراف شرطي بارتكاب 24 واقعة اغتصاب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

2023-01-20 الساعة 8:52
1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
المواطن - فريق التحرير

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فوجئت شرطة لندن، الجمعة، بوضع 1071 تفاحة فاسدة من البلاستيك خارج مقرها، في إشارة إلى العدد الكبير من العاملين الذين يواجهون تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم جنسية أو عنف أسري.

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1071 تفاحة فاسدة

ووفقًا لوسائل إعلام، وضعت جمعية رفيوجي الخيرية البريطانية، المهتمة بقضايا العنف الأسري، النماذج المقلدة من التفاح الأحمر والأخضر خارج نيو سكوتلاند يارد، وهو مقر شرطة العاصمة في وسط لندن، مع لافتة مكتوب عليها “1071 تفاحة فاسدة. كم يوجد غيرها؟”.

وجاءت المظاهرة بعد أيام من اعتراف ضابط في شرطة لندن بارتكاب 24 واقعة اغتصاب في حملة اعتداء على النساء، وهي أنباء روعت الأمة وسلطت الضوء على قضية تراجع ثقة الجمهور في جهات إنفاذ القانون.

وقالت شرطة العاصمة، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور: إنها تحقق في قضايا اعتداء جنسي وعنف أسري تشمل 1071 ضابطًا وموظفًا، وإن من المرجح إقالة المئات نتيجة لذلك.

مشكلة منهجية

وأفادت روث دافيسون الرئيسة التنفيذية لجمعية رفيوجي: أنها ليست تفاحة فاسدة واحدة، إنها مشكلة منهجية في جهاز الشرطة.. كيف سُمح لهؤلاء الجناة بتولي مناصب في السلطة والبقاء فيها لفترة طويلة؟!

وأردفت: ما سيحدث بعد ذلك يجب أن يغير ثقافة العمل الشرطي إلى الأبد. القوة التي تولد الكراهية للنساء وممارسة العنف ليست قوة يمكنها حتى البدء في حماية النساء والفتيات.

وتعد شرطة العاصمة، الذي تعرضت لسلسلة من الفضائح في السنوات القليلة الماضية كشفت عن ثقافة الفساد والعنصرية والكراهية للنساء، أكبر قوة شرطة في بريطانيا مع وجود أكثر من 43 ألف موظف بها وتوليها مسؤولية قضايا مثل الإرهاب وتسليم المجرمين.

تغيير عاجل وجذري

وطالبت جمعية رفيوجي بتغيير عاجل وجذري، وبتشريع للتعقب السريع من أجل تحسين معايير التدقيق والتأديب في صفوف قوات الشرطة، إضافة إلى التدريب الإلزامي لجميع الضباط على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وأفاد متحدث باسم شرطة العاصمة أنها كانت على علم باحتجاج اليوم الجمعة، وأن ضباطها تواصلوا مع الأشخاص المعنيين لتسهيل تنظيم مظاهرة سلمية. وأضاف أن المتظاهرين غادروا المكان الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش وأخذوا التفاح معهم.

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