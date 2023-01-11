11 سدًا في الجوف بطاقة استيعابية تفوق 15 مليون متر مكعب

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أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، أن عدد السدود بالمنطقة يبلغ 11 سدًا بطاقة استيعابية تبلغ 15.802.857 مترًا مربعًا.
#فيديو_واس | 11 سدًّا بطاقة استيعابية تفوق 15 مليون متر مكعب بالجوف.https://t.co/9TWjzSVst8#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/Y7w9FbFHYdقد يهمّك أيضاً
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) January 17, 2023
وتضم المنطقة عددًا من الأودية كوادي السرحان وهو أكبر الأودية بالمنطقة ووادي الشويحطية ووادي المرير ويتراوح ارتفاع السطح ما بين 300 – 1200م فوق سطح البحر وتنخفض لأقل من 300م في الجزء الشمالي الذي يغطي جزءًا من وادي السرحان ووادي ياسر ووادي حصيدة.
وأكد الفرع على المتنزهين بالأودية التي تجري هذه الأيام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، أن السدود أنشئت لحمايتكم وعليكم اتخاذ الحذر، وعند زيارتها عليكم عدم الاقتراب من أحواض التخزين، وتجنب العبث بها, ولتجنب مخاطر الغرق عليكم تجنب السباحة بأحواض التخزين.