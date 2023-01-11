11 متحورًا جديدًا لكورونا والهند تكشف مصدرها

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أعلنت مصادر في وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، رصد متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير الحالي.
وقالت المصادر إن من بين 19227 راكبًا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.
وبحسب المنظمة فإن المتحور المعروف باسم “XBB.1.5″، المنتمي إلى “أوميكرون”، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن، لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقًا للمنظمة، يسبب مرضًا خفيفًا مثل سلفه “أوميكرون”.