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تمويلات تخطت 14 مليار ريال

11 مليار ريال ضمان تمويل من كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

2023-01-22 الساعة 1:17
11 مليار ريال ضمان تمويل من كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المواطن - الرياض

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أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت ضمانات تمويل بقيمة تقارب 11 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2022، حصلت من خلالها 6,350 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على تمويلات تخطت 14 مليار ريال.

تحقيق تطلعات رؤية 2030

وأكد البرنامج، في بيان له اليوم، على الدور الفعّال الذي تقوم به “كفالة” للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى برنامج “كفالة”استناداً على الكوادر المحلية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030، وتوفير الدعم لسيدات الأعمال واللاتي نمت استفادتهن من خدمات البرنامج بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق21%، بالإضافة إلى دعم المناطق الواعدة بالمملكة والتي نتج عنه نمواً يقدر بـ 5% مقارنة بالعام الماضي.

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وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا والذي كان جزءاً هاماً من تفعيل دور “كفالة” لدعم القطاع خلال العام 2022، وكان من أهم المبادرات التي حظيت بإقبال واسع مبادرة “التمويل المضمون” من البنك المركزي السعودي بالتعاون مع “كفالة” والتي أسهمت في دعم أكثر من 3,200 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر صدر عنها ضمانات تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال.

 

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