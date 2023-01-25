113 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، اليوم الأربعاء, نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، والتي شهدت ارتفاعًا في قيمة الصادرات السلعية للمملكة.
وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) ، مقابلَ (109 مليارات ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) ، بنسبة (3.6%).
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال)، مقابلَ (81 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال)، بنسبة (11.1%).
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال)، مقابلَ (28 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال)، بنسبة (17.9%).
في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ، مقابلَ (50 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (26.0 %).
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