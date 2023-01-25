113 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، اليوم الأربعاء, نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م، والتي شهدت ارتفاعًا في قيمة الصادرات السلعية للمملكة.

113 مليار ريال

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) ، مقابلَ (109 مليارات ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) ، بنسبة (3.6%).

الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال)، مقابلَ (81 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال)، بنسبة (11.1%).

غير البترولية

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال)، مقابلَ (28 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال)، بنسبة (17.9%).

الواردات السلعية

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ، مقابلَ (50 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (26.0 %).

المرجع الإحصائي

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.