113 وظيفة أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية توفر عدد (113) وظيفة أكاديمية (رجال / نساء) لأعضاء هيئة التدريس على رتبـة (أستاذ مساعـد) لبعض التخصصات (تعاقدياً)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– الاقتصاد والعلوم الإدارية.
– العلوم.
– الإعلام والاتصال.
– الهندسية.
– علوم الحاسب والمعلومات.
– الطب.
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– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م.
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