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12 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم

2023-01-16 الساعة 9:24
12 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف نيوم

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس إدارة المعلومات.

– رئيس تكليف الأصول/ المياه.

– رئيس إستراتيجية الأصول المائية.

– رئيس تخطيط استثمار الأصول.

– رئيس حالة الأصول/ قطاع المياه.

– مدير منشأة الطاقة والتسعير.

– أخصائي علاقات خارجية.

– أخصائي التسعير.

– رئيس إدارة الأعمال.

– مدير أول أكاديمية المواهب.

– مدير أول تنسيق الحدائق.

– مدير التقارير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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