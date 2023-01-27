120 بلاغًا لـ الهلال الأحمر في الرياض خلال مباراة النصر والاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي هيئة الهلال الأحمر السعودي، 120 بلاغًا في الرياض، وذلك خلال متابعة الجماهير لـ مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” عبر “تويتر” أن هيئة الهلال الأحمر تلقت 120 بلاغًا أثناء مباراة الاتحاد ضد النصر في السوبر التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وكانت المباراة أُقيمت بين الطرفين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور ما يقرب من 50 ألف متفرج.

النصر والاتحاد في الرياض

وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا تقليص الفارق حتى تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 68 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لويز جوستافو.

ثم سجل مهند الشنقيطي ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة الـ93.