120 مليون ريال لإنشاء القرية الشعبية بحفر الباطن

وقعت مجموعة المرشد القابضة، اتفاقية مع أمانة حفر الباطن لإنشاء وتطوير أسواق القرية الشعبية بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون ريال سعودي.

وسيكون موقع القرية الشعبية على امتداد طريق الأمير نايف بالمحافظة، على أن يرى المشروع النور في عام ٢٠٢٥.

نموذج فريد

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشد القابضة الأستاذ محمد المرشد في تصريح لـ”المواطن“، أن أسواق القرية الشعبية هي نموذج فريد ونوعي بتصميم وتنفيذ الأسواق الشعبية في مختلف مناطق المملكة، وسيكون من المشاريع الحيوية بالمحافظة بعقود استثمارية طويلة الأجل.

وأشار المرشد إلى أن مجموعة المرشد متخصصة في مثل هذه المشاريع في الرياض وفي الأحساء واليوم في حفر الباطن، ويحتوي السوق على الأجهزة المنزلية والمجوهرات والملابس والأواني والمجمعات التجارية ومراكز الترفيه والمطاعم.

نهضة تنموية شاملة

وبيّن محمد المرشد أن موقع القرية الشعبية في محافظة حفر الباطن سيكون على امتداد طريق الأمير نايف، مضيفًا أن حفر الباطن تشهد نهضة تنموية شاملة من مشاريع كفيلة أن تضعها في مكانتها المناسبة اللائقة بين مختلف مناطق المملكة.