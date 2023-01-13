13 فائدة للعدس في فصل الشتاء

يعتبر العدس من الأكلات المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، والتي تقدم بأيام البرد القارص.

فوائد عديدة

وللعدس فوائد عديدة، حيث يحتوي على بعض الفيتامينات التي تعمل على انخفاض مستوى الكولسترول في الدم، كما أنه يعمل على خفض نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تنظيف الشرايين وحمايته من الأمراض.

وأثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والمغنسيوم، ويعمل على تحسين تدفق الدم والأكسجين.

ويعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والمغص والقولون العصبي، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية الهامة لصحة الجسم.

كما يعمل العدس على ضبط مستوى السكر في الدم لذلك ينصح دائمًا مرضى السكر بتناول العدس الأصفر باستمرار.

ويمد العدس الجسم بالطاقة والحيوية؛ وذلك بسبب احتوائه على الألياف والكربوهيدرات والفيتامينات الأخرى.

كما يحافظ العدس على نمو الجسم بشكل صحي كما أنه يعزز صحة العضلات والعظام ويقي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام، ويعمل على تقوية الجهاز العصبي وحمايته من الجلطات والمشاكل الصحية التي يتعرض لها.

تسكين ألم الرأس

ويعمل على تسكين ألم الرأس، والتخلص من الصداع والأرق، ويحتوي العدس الأصفر على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من المشاكل والمحافظة على الصحة.

كما أن العدس مفيد للمحافظة على صحة الأسنان ووقايتها من التسوس والتهابات اللثة.

وأثبتت الأبحاث والدراسات أن الإكثار من تناول العدس يعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الأنيميا، كما يعمل العدس على الشعور بالشبع، لذلك فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

أمراض

ويحد العدس من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي وغيرها.

ونظرًا لاحتواء العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات فإنه يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من الجفاف والبقع الداكنة، كما أنه يحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد.