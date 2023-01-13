13 مسارًا بطول 321 كم في مشروع حافلات النقل العام بأبها الكبرى

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة منطقة عسير، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس هيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال، بمقر هيئة التطوير مع الشريك الاستراتيجي منظومة النقل، عن مشروع النقل العام بالحافلات في أبها الكبرى (أبها- خميس مشيط – أحد رفيدة) حيث ستتولى أمانة المنطقة تنفيذ البنية التحية للمشروع وتشغيله وفق اشتراطات هيئة النقل، وبإشراف هيئة تطوير المنطقة، وسيدخل المشروع مرحلة التشغيل خلال مطلع العام الميلادي القادم 2024م.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع: 13 مسارًا، 321 كم، 196 نقطة توقف، 55 حافلة، 150 سائق حافلة، 18 ساعة تشغيلية، وقد تم تشكيل فريق عمل من هيئة تطوير منطقة عسير والهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة يعمل على: