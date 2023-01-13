13 مشروعًا إنشائيًّا لخدمة المرضى في الباحة

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وبحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عددًا من المشاريع الإنشائية والتطويرية الصحية في المنطقة.

13 مشروعًا

وأوضحت الصحة بأن عدد المشاريع الإنشائية بلغ (13) مشروعًا، والمشاريع التطويرية (5) مشاريع، منها: مشاريع تطوير وتجهيز أقسام العناية المركزة في مستشفى الملك فهد في مدينة الباحة المرحلة الثانية، استيفاء معايير الأمن والسلامة في مستشفيات المنطقة، ومشروع تطوير قسم الطوارئ، وقسم الأطفال في مستشفى قلوة، ومشروع تطوير مبنى الإمداد والشؤون الهندسية “صحة الباحة”، ومشروع تطوير 3 مراكز صحية ضمن التحسينات المحدودة للمراكز الصحية، ومشاريع إنشاء (11) مركزًا صحيًّا، ومشروع إنشاء سكن العاملين في مستشفى القرى، حيث بلغت التكلفة الإجمالية (131.933.674) ريالًا.

رؤية 2030

وتأتي هذه المشاريع ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، والتحول الصحي، لرفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق جودة الحياة.

المركز اللوجستي

كما شهد أمير منطقة الباحة، بحضور وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، حفل تدشين المركز اللوجستي لشركة نوبكو بالمنطقة الجنوبية كأول مركز لوجستي للشركة.

كما زار وزير الصحة المرضى في مستشفى العقيق العام، واطمأن على الرعاية الصحية التي تقدم لهم، كما اطلع على عدد من الأقسام والعيادات في المستشفى، وآلية العمل التي تهدف إلى خدمة المريض، كما تفقد مركز الرعاية الصحية الأولية العقيق1 في حي المطار، واطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز، والخدمات التي تقدم للمستفيدين.