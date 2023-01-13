Icon

الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ Icon السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني Icon 5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات Icon الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم Icon 13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي Icon 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن Icon من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي  Icon بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

2023-01-11 الساعة 5:27
13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 1756 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

Img

مشاهد جمالية لـ الضباب بمدينة عرعر

– مساعد مدير العلاقات (الخبر).

– مدير أول العلاقات (الخبر).

– مسؤول المخاطر التشغيلية (الرياض).

– مدير أول إدارة محافظ ائتمان التجزئة (الرياض).

– مدير إدارة المخاطر التشغيلية (الرياض).

– مدير أنظمة المخاطر (الرياض).

– مسؤول المحفظة الإقليمية (جدة).

– مدير العلاقات/ الخدمات المصرفية (الرياض).

– مدير استمرارية الأعمال/ الحوكمة والرقابة (الرياض).

– مسؤول إدارة وكالة القروض المشتركة (الرياض).

– موظف تحليلات البيانات (الرياض).

– مدير تحليلات البيانات (الرياض).

– مدير مشروع أنظمة المخاطر (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم