13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير العلاقات (الخبر).

– مدير أول العلاقات (الخبر).

– مسؤول المخاطر التشغيلية (الرياض).

– مدير أول إدارة محافظ ائتمان التجزئة (الرياض).

– مدير إدارة المخاطر التشغيلية (الرياض).

– مدير أنظمة المخاطر (الرياض).

– مسؤول المحفظة الإقليمية (جدة).

– مدير العلاقات/ الخدمات المصرفية (الرياض).

– مدير استمرارية الأعمال/ الحوكمة والرقابة (الرياض).

– مسؤول إدارة وكالة القروض المشتركة (الرياض).

– موظف تحليلات البيانات (الرياض).

– مدير تحليلات البيانات (الرياض).

– مدير مشروع أنظمة المخاطر (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)