135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 135 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد زوار (شهادة الثانوية).
2- موظف إدخال بيانات.
3- وظائف فنية (كهربائي، سباكة، إلكترونيات)، وأخرى.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.
– (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
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