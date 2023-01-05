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لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن

135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

2023-01-05 الساعة 10:52
135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 135 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشواغر المتاحة:

1- مساعد زوار (شهادة الثانوية).
2- موظف إدخال بيانات.
3- وظائف فنية (كهربائي، سباكة، إلكترونيات)، وأخرى.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.

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أماكن العمل:

– (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء).

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
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