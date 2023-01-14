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14 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

2023-01-31 الساعة 6:39
14 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراقب عمال أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (للرجال).

– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية (للرجال).

– مخطط صيانة (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مفتش سلامة (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– فني معدات طبية (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

– مهندس معدات طبية (للجنسين).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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