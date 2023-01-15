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15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا

2023-01-24 الساعة 12:57
15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا
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المواطن - واس

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ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا، حيث حددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

حوكمة الأسعار

ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

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تنبيه للمتعاملين

وتؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

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