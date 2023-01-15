15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو

تترقب جماهير نادي النصر، حفل تقديم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف العالمي.

تذاكر حفل استقبال كريستيانو رونالدو

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر حفل تقديم رونالدو، مساء اليوم الاثنين، ويبلغ سعر التذكرة 15 ريالًا، وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان.

وكان نادي النصر قد أعلن تحت عنوان “الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا”، عن إقامة حفل استقبال ضخم لنجمه البرتغالي رونالدو، يوم غد الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء، على ملعب مرسول بارك.

ويستعد كريستيانو لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث نشر مقطع فيديو وهو متواجد في الطائرة التي تنقله إلى الرياض اليوم عبر حسابه الرسمي على “انستقرام”، وقال للجماهير: “أراكم قريبًا”.

كريستيانو نصراوي

ووقغ رونالدو صاحب الـ37 عامًا، على عقود مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى عام 2025، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده معه بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.