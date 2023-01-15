15 فائدة صحية للإقلاع عن التدخين 

الإقلاع عن التدخين ليس سهلًا، لكنه ضروري للصحة والجسد، وهو له فوائد عظيمة يظهر أثرها فوريًا، فمن أول تنفس خال من التدخين، يبدأ الجسم في التغيير نحو الأفضل.

وأبرزت دراسة خاصة لجمعية الرئة الأمريكية، التغيير الفوري الذي يحدث في الجسد، وتحديدًا بعد نحو 20 دقيقة، فور أخذ قرار الإقلاع عن التدخين.

أعراض الانسحاب

في البداية، سيواجه البعض مشاكل في التركيز والنوم والإحساس بالجوع وزيادة الوزن ومشاعر الاكتئاب والقلق والحزن.

بعد ذلك، يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعها الطبيعي.

ومن أسبوعين إلى ثلاثة أشهر بعد الإقلاع، تبدأ الدورة الدموية في التحسن وتزداد جودة وظائف الرئة.

بمرور الوقت، يقل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة، وستزداد قوة العضلات بسبب توفر المزيد من الأكسجين في دمك.

تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

تنخفض أيضًا مخاطر إصابة الشخص بنوبة قلبية بشكل كبير في غضون عام إلى عامين.

تبدأ البشرة بأن تكون أكثر صفاءً وأقل تجعدًا، وبالنسبة للسيدات، تُحل بعض مشكلات الخصوبة مع عودة مستويات هرمون الأستروجين إلى طبيعتها.

تتحسن حاسة التذوق والشم.

تقل نسبة التدهور العقلي لاسيما لأولئك الذين توقفوا عن التدخين في منتصف العمر.

ويُذكر أنه بحسب منظمة الصحة العالمية، يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، وهو أكبر سبب للموت يمكن الوقاية منه على مستوى العالم.