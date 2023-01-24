Icon

طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل Icon تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا Icon أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات Icon عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال Icon أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير Icon جريمة بشعة نفذها طباخ سوري بحق مليونيرة سبعينية Icon 150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها Icon رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة Icon حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن حملة الوقاية أمان

150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها

2023-01-24 الساعة 12:07
150 ريالًا غرامة ترك السيارة مفتوحة بعد مغادرتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الأمن العام: إن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الكلام أثناء النوم يدمر العقل

Img

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام

عقوبة مالية

وأوضح الأمن، في تغريدة على موقع تويتر، العقوبة المقررة على تلك المخالفة، بأنها عقوبة مالية تتراوح من 100- 150 ريالًا.

يأتي ذلك ضمن حملة مرورية تحت شعار الوقاية أمان، لنشر الوعي بين المواطنين بشأن السلامة العامة.

جهود مستمرة

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، ضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم