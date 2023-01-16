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16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك

2023-01-24 الساعة 5:07
16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة أملج.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل غرفة التحكم/ محطة الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء (عدد 5 وظائف).

– مشغل ميداني/ محطة الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء (عدد 5 وظائف).

– مشغل ميداني/ تحلية المياه (عدد 5 وظائف).

– مهندس مناوب/ توليد الطاقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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