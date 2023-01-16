طريقة نشر فيديو أطول من 140 ثانية على تويتر أمير الشمالية يستمع لمطالب المواطنين بمركز الشعبة 16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك مكتب التربية العربي لدول الخليج يناقش دور المنظمات الدولية والإقليمية أكبر قمة عالمية للحوكمة تدعو لاتباع نهج جديد للوعي بالمخاطر توتنهام يُهدد مان يونايتد ونيوكاسل في ترتيب الدوري الإنجليزي مصادرة أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام وظائف إدارية شاغرة في نيوم الاجتماعية ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا من الصراع الأوكراني والد التوأم السيامي العراقي: اقتربنا من تحقيق الحلم
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة أملج.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل غرفة التحكم/ محطة الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء (عدد 5 وظائف).
– مشغل ميداني/ محطة الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء (عدد 5 وظائف).
– مشغل ميداني/ تحلية المياه (عدد 5 وظائف).
– مهندس مناوب/ توليد الطاقة.
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)