17 قتيلاً و22 جريحاً في حادث بالصين

قُتل 17 شخصاً وأصيب 22 بجروح، اليوم الأحد، في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين.

التحقيقات جارية

ونقلت محطة “سي سي تي في” الحكومية عن السلطات المحلية أن الحادث تسبب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين. وأشارت إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جارِ لكشف سبب الحادث.

وأوضحت أن الحادث المروري الكبير وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا بالتوقيت الصيني المحلي في محافظة نانتشانغ.

الطقس الضبابي

لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد طقسًا ضبابيًا. وقالت إن الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدي بسهولة إلى وقوع حوادث مرورية.

وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشددة. في سبتمبر، لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.