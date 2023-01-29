174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي

سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعًا بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 يناير 2023م.

بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة تداول، ارتفعت قيمة الملكية في السوق الرئيسي لـ تداول السعودية، بواقع 178.92 مليار ريال، إلى 10.156 تريليون ريال، مقابل 9.977 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق، وفقًا لما نقل موقع مباشر.

قيمة رأس المال

وزادت قيمة رأس المال السوقي في السوق الرئيسية؛ مع ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين السعوديين بواقع 174.33 مليار ريال في الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 9.754 تريليون ريال، مقابل 9.580 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق.

ودعمت المؤسسات تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع ملكيتهم بواقع 162.72 مليار ريال، إلى 8.967 تريليون ريال، مقارنة مع 8.804 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين الأفراد بواقع 11.61 مليار ريال، إلى 787.3 مليار ريال، مقابل 775.68 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وارتفعت أيضًا ملكية المستثمرين الأجانب بقيمة 3.98 مليار ريال، إلى 350.67 مليار ريال، مقابل 346.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق.

قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين

ووفقًا لبيانات تداول، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين بنهاية الأسبوع الماضي نحو 50.45 مليار ريال، مقابل 49.85 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، لترتفع بواقع 606.85 مليون ريال.

ويمتلك المستثمرون السعوديون 96.05% من الأسهم المصدرة في تداول السعودية ضمن المؤشر العام للسوق “تاسي” بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 يناير/ كانون الثاني 2023، مقابل 3.45% للمستثمرين الأجانب، و0.50% للمستثمرين الخليجيين.