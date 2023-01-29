Icon

آلية صرف الدعم لرب الأسرة في حساب المواطن Icon احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025 Icon حمدالله يتألق ويسجل ثاني أهداف الاتحاد Icon إسرائيل تشن غارة سرية على إيران Icon 174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي Icon فايزر تعترف بتعمدها تصنيع متحورات جديدة من كورونا Icon 70 % من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية Icon الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول Icon قرود البابون أزمة متكررة تؤرق المواطنين بدون حل! Icon تحذيرات من عدم الراحة أثناء الإصابة بالإنفلونزا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
زادت قيمة رأس المال السوقي في السوق الرئيسية

174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي

2023-01-29 الساعة 9:27
174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعًا بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 يناير 2023م.

بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة تداول، ارتفعت قيمة الملكية في السوق الرئيسي لـ تداول السعودية، بواقع 178.92 مليار ريال، إلى 10.156 تريليون ريال، مقابل 9.977 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق، وفقًا لما نقل موقع مباشر.

قد يهمّك أيضاً
Img

رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف

Img

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض

قيمة رأس المال

وزادت قيمة رأس المال السوقي في السوق الرئيسية؛ مع ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين السعوديين بواقع 174.33 مليار ريال في الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 9.754 تريليون ريال، مقابل 9.580 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق.

ودعمت المؤسسات تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع ملكيتهم بواقع 162.72 مليار ريال، إلى 8.967 تريليون ريال، مقارنة مع 8.804 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين الأفراد بواقع 11.61 مليار ريال، إلى 787.3 مليار ريال، مقابل 775.68 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وارتفعت أيضًا ملكية المستثمرين الأجانب بقيمة 3.98 مليار ريال، إلى 350.67 مليار ريال، مقابل 346.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق.

قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين

ووفقًا لبيانات تداول، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين بنهاية الأسبوع الماضي نحو 50.45 مليار ريال، مقابل 49.85 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، لترتفع بواقع 606.85 مليون ريال.

ويمتلك المستثمرون السعوديون 96.05% من الأسهم المصدرة في تداول السعودية ضمن المؤشر العام للسوق “تاسي” بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 يناير/ كانون الثاني 2023، مقابل 3.45% للمستثمرين الأجانب، و0.50% للمستثمرين الخليجيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب