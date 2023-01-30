178 حصيلة قتلى وجرحى تفجير مسجد باكستان

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود البنك المركزي يطالب شركات التأمين بتقارير أسعار وثائق المركبات والطبي الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة الأحمدي يحدد مواصفات ومهارات مهنة صانع الثروات فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى البريد السعودي وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية
قال حاكم إقليمي باكستاني إن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور الباكستانية، اليوم الاثنين، ارتفع إلى 28 قتيلاً على الأقل و150 مصابًا.
وقالت الشرطة الباكستانية، في وقت سابق الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع إلى 20، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 95 جريحًا.
وقال صديق خان، المسؤول البارز في شرطة بيشاور الذي قدم أحدث حصيلة للضحايا، إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وكانت أصابع الاتهام وُجهت في الماضي إلى حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ هجمات انتحارية مماثلة.
وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصًا يؤدون الصلاة صباح الاثنين، وفقًا للأسوشيتد برس.
وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى حيث إن العديد من الجرحى في حالة حرجة.
وكانت تقارير سابقة أفادت بمقتل وإصابة العشرات في الانفجار الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور، الواقعة غربي باكستان، ذكرت تقارير أن غالبيتهم من رجال الشرطة.
وذكر مسؤول في مستشفى بمدينة بيشاور القريبة من حدود أفغانستان لوكالة رويترز: معظم القتلى في انفجار مسجد بيشاور من رجال الشرطة، وأضاف: قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا في الانفجار.
بدوره، قال متحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان: تلقينا عددًا من الجثث. إنه وضع طوارئ، وأضاف: 39 جريحًا على الأقل وصلوا المستشفى حتى الآن، وفق فرانس برس.
وقال القائد في الشرطة الباكستانية محمد إعجاز خان لوكالة فرانس برس، إن الانفجار وقع أثناء تأدية صلاة العصر في المسجد.
وذكر مسؤول آخر في الشرطة يدعى سيكاندار خان، أنه انهار جزء من المبنى وأن الكثيرين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن المسجد كان يغص بالمصلين وقت الانفجار، وفق رويترز.