1973 جولة رقابية على المنشآت الصحية في الرياض

نفّذت صحة الرياض 1973 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير الجاري.

الإجراءات الاحترازية

وأوضحت صحة الرياض أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

291 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة

وشملت الجولات 291 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصًّا و242 مستشفى حكوميًّا)، و1682 زيارة للمجمعات الطبية.

الالتزام بالمعايير الصحية

يذكر أن وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.