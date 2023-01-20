20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، اليوم الاثنين، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا “محددة” لـ العمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.
وتأتي هذه المبادرة من الشركات بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودي، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.
يشار إلى أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر السعودية.