Icon

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات Icon رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي Icon علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية Icon مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد Icon وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين Icon وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص Icon وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية Icon توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية Icon الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة Icon النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بقسط شهري 1750 ريالًا وعقد مدته عامان

20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة

2023-01-23 الساعة 1:21
20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، اليوم الاثنين، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا “محددة”  لـ العمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

خدمة جديدة

وتأتي هذه المبادرة من الشركات بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودي، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد.

قد يهمّك أيضاً
Img

إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

Img

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع المراعي

يشار إلى أن الشركات مستمرة في العمل جنباً إلى جنب لتحقيق تطلعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم ما يلبي حاجات المجتمع من خلال طرح خدمات متنوعة تتناسب مع دخل وطبيعة الأسر السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم