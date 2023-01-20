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عثرت عليها الشرطة المكسيكية

20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك

2023-01-15 الساعة 9:25
20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت الشرطة المكسيكية، قتلة بارزين في عصابات المخدرات بعد أن اكتشفت الشرطة أمورًا مرعبة قامت بها تلك العصابة.

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عصابة الموت

وعثرت الشرطة على أكثر من 20 كيسًا بها رفات بشرية في مقبرة جماعية في 13 يناير، عندما داهمت مستودعًا في المكسيك، وفقًا لصحيفة يدلي ستار.

وقبضت الشرطة على تسعة أعضاء مزعومين في كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG) – بمن فيهم خوسيه لويس “إن” ، “إل بوزوليرو”.

قاتل بلا رحمة

واتهم لويس في أغسطس 2022 ، باختطاف وتشويه ضحايا، حيث قاد إحدى الخلايا الإجرامية المرتبطة بـ CJNG.

وكشف تحقيق مع هذا الرجل عن وجود صلة مزعومة بجرائم القتل التي ارتكبت في وادي تولوكا والمنطقة الجنوبية من ولاية المكسيك، وطلب وكيل من مكتب المدعي العام أوامر تفتيش لممتلكات وقعت فيهما أنشطة إجرامية.

مستودع جثث

واستخدمت الشرطة في المستودع الواقع في تينانجو ديل فالي، آلات لكسر الأسمنت على الأرض، واكتشاف الرفات البشرية تحتها.

وأفاد مكتب المدعي العام للعدل في ولاية المكسيك (FGEDOMEX) أن ضحايا القتل كانوا سيقتلون في تولوكا ، وهي بلدية أخرى في إيدوميكس.

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