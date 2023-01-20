طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي انهيار أسواق الكمبيوتر الشخصي حول العالم تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي 20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على 4 مناطق احضر قبل السادسة مساءً وادخل ونتر وندر لاند مجانًا ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13
اعتقلت الشرطة المكسيكية، قتلة بارزين في عصابات المخدرات بعد أن اكتشفت الشرطة أمورًا مرعبة قامت بها تلك العصابة.
وعثرت الشرطة على أكثر من 20 كيسًا بها رفات بشرية في مقبرة جماعية في 13 يناير، عندما داهمت مستودعًا في المكسيك، وفقًا لصحيفة يدلي ستار.
وقبضت الشرطة على تسعة أعضاء مزعومين في كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG) – بمن فيهم خوسيه لويس “إن” ، “إل بوزوليرو”.
واتهم لويس في أغسطس 2022 ، باختطاف وتشويه ضحايا، حيث قاد إحدى الخلايا الإجرامية المرتبطة بـ CJNG.
وكشف تحقيق مع هذا الرجل عن وجود صلة مزعومة بجرائم القتل التي ارتكبت في وادي تولوكا والمنطقة الجنوبية من ولاية المكسيك، وطلب وكيل من مكتب المدعي العام أوامر تفتيش لممتلكات وقعت فيهما أنشطة إجرامية.
واستخدمت الشرطة في المستودع الواقع في تينانجو ديل فالي، آلات لكسر الأسمنت على الأرض، واكتشاف الرفات البشرية تحتها.
وأفاد مكتب المدعي العام للعدل في ولاية المكسيك (FGEDOMEX) أن ضحايا القتل كانوا سيقتلون في تولوكا ، وهي بلدية أخرى في إيدوميكس.