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لخريجي وخريجات الكليات التقنية

200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض 

2023-01-02 الساعة 11:24
200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض أكثر من 200 وظيفة عبر (لقاء توظيف) لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الاثنين 2023/01/02م.

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التفاصيل:

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الشركات التي ترغب /ين بالتقديم عليها:

– شركة ميمف للصناعات الكهربائية.
– شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة.
– مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان.

ملاحظة مهمة:

– التسجيل في الرابط شرط للدخول.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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