200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض 

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض أكثر من 200 وظيفة عبر (لقاء توظيف) لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– يبدأ التقديم اليوم الاثنين 2023/01/02م.
التفاصيل:
الشركات التي ترغب /ين بالتقديم عليها:
– شركة ميمف للصناعات الكهربائية.
– شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة.
– مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان.
– التسجيل في الرابط شرط للدخول.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا