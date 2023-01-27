2000 ريال غرامة دخول السيارات في الفياض والروضات البرية

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أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية يؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي.
وأوضحت القوات في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال.
وأضافت: للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و966 في بقية مناطق المملكة.