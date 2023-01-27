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يؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي

2000 ريال غرامة دخول السيارات في الفياض والروضات البرية

2023-01-27 الساعة 6:00
2000 ريال غرامة دخول السيارات في الفياض والروضات البرية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية يؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي.

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الغرامة تصل إلى 2000 ريال

وأوضحت القوات في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال.

وأضافت: للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و966 في بقية مناطق المملكة.

 

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