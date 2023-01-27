2000 ريال غرامة دخول السيارات في الفياض والروضات البرية

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية يؤدي إلى الإضرار بالغطاء النباتي.

الغرامة تصل إلى 2000 ريال

وأوضحت القوات في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال.

وأضافت: للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و966 في بقية مناطق المملكة.