جماهير الأهلي المصري تساند كهربا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد مجلس الوزراء : تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة عام رسائل السعودية من دافوس إلى العالم 23 وظيفة صحية شاغرة لدى رعاية الطبية معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الصندوق العقاري : توفير التمويل لـ684 ألف أسرة بقيمة 674 مليار ريال رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد خماسيته في بايس دي كاسل
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للشركة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تمريض/ الطوارئ (عدد 20 وظيفة).
– رئيس التمريض/ الطوارئ.
– صيدلي
– مدير طبي.
وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)