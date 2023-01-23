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بمسمى حارس أمن

23 وظيفة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

2023-01-31 الساعة 1:16
23 وظيفة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن وظائف (أمن) في إدارة الأمن الشاغرة لديها من المرتبة الثانية حتى المرتبة الرابعة وعددها (23) وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

م

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المرتبة

عدد الوظائف

مسمى الوظيفة

الشروط

1

الرابعة

16

حارس أمن ممارس

الثانوية العامة مع القدرة
الكفاءة المتوسطة + 8 سنوات خبرة

2

الثالثة

3

حارس أمن

الكفاءة المتوسطة +أربع سنوات خبرة في نفس المجال

3

الثانية

4

حارس أمن مساعد

الكفاءة المتوسطة مع القدرة

 

المؤهلات المطلوبة:

1- الكفاءة المتوسطة.
2- أو الشهادة الثانوية.

التفاصيل (PDF):
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت (الساعة 8.00 صباحاً) بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م (الساعة 2.30 مساءً).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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