23 وظيفة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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|
م
|
المرتبة
|
عدد الوظائف
|
مسمى الوظيفة
|
الشروط
|
1
|
الرابعة
|
16
|
حارس أمن ممارس
|
الثانوية العامة مع القدرة
|
2
|
الثالثة
|
3
|
حارس أمن
|
الكفاءة المتوسطة +أربع سنوات خبرة في نفس المجال
|
3
|
الثانية
|
4
|
حارس أمن مساعد
|
الكفاءة المتوسطة مع القدرة
1- الكفاءة المتوسطة.
2- أو الشهادة الثانوية.
التفاصيل (PDF):
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– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت (الساعة 8.00 صباحاً) بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/27هـ الموافق 2023/02/18م (الساعة 2.30 مساءً).
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