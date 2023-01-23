23 وظيفة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن وظائف (أمن) في إدارة الأمن الشاغرة لديها من المرتبة الثانية حتى المرتبة الرابعة وعددها (23) وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.