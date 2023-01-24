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24 وظيفة شاغرة بفروع روشن العقارية

2023-01-05 الساعة 9:27
24 وظيفة شاغرة بفروع روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول/ مراقبة الوثائق.

– أخصائي أول/ تطبيقات تقنية المعلومات.

– مدير أول/ اللوجستيات والخدمات.

– أخصائي أول/ فعالية المنظمة والتغيير.

– محلل/ مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– مدير إدارة المشاريع.

– أخصائي أول/ الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مدير التسويق الرقمي.

– مساعد مدير/ تجربة العملاء.

– مدير أول التطوير.

– مدير مجتمع تقنية المعلومات.

– مدير إدارة الحملة.

– مدير أول الإبداع.

– مدير إدارة الإيجار.

– منسق إدارة المشاريع.

– مدير الإستراتيجية والتخطيط.

– مدير إدارة البيئة.

– مدير الاتصال الخارجي.

– مساعد مدير/ تقنية المعلومات المؤسسية.

– مدير المجال العام.

– مساعد مدير التطوير.

– مدير البناء/ الفيلات.

– مدير أول عمليات المبيعات.

– مدير أول إدارة أصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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