25 وظيفة شاغرة للجنسين في المؤسسة العامة للحبوب

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (25) وظيفة شاغرة للجنسين، على بند الوظائف المؤقتة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالإدارة العامة للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة الحبوب

وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مبرمج تطبيقات.

– مهندس تصميم مواقع.

– محلل مبرمج (عدد وظيفتين).

– مطور برامج ممارس أول (عدد 3 وظائف).

– مطور برامج.

– أخصائي حوسبة سحابية آمنة.

– أخصائي تقنية هندسة شبكات.

– أخصائي تقنية هندسة تقنية معلومات.

– محلل مبرمج.

– محلل بيانات (عدد وظيفتين).

– مهندس حاسب آلي.

– أخصائي اداري قواعد بيانات.

– أخصائي حماية بيانات (عدد وظيفتين).

– أخصائي مركز البيانات.

– مصمم حلول أعمال.

– أخصائي علوم بيانات.

– فني شبكات تقنية معلومات.

– أخصائي تأمين.

– محلل دفاع أمن سيبراني.

– محلل معلومات التهديدات السيبرانية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)