3 أسباب جديدة تقطع معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن هناك 3 أسباب جديدة قد تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت حساب العناية بالمستفيدين الرسمي على موقع “تويتر”، أن هناك 3 أسباب لإيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهي:

أسباب تقطع المعاش:

1- وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.

2 – رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.

3 – ثبوت عدم الجدية في البحث عن العمل، ومنها التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.

التسجيل بالضمان

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ إنشاء حساب جديد.

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ـ التأكيد على البيانات المدخلة.

ـ يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.