3 أسباب جديدة تقطع معاش الضمان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن هناك 3 أسباب جديدة قد تؤدي إلى قطع معاش الضمان الاجتماعي.
وأضافت حساب العناية بالمستفيدين الرسمي على موقع “تويتر”، أن هناك 3 أسباب لإيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهي:
1- وجود أصول مالية أو عينية مرتفعة.
2 – رفض المستفيد لزيارة الباحث المنزلية.
3 – ثبوت عدم الجدية في البحث عن العمل، ومنها التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ إنشاء حساب جديد.
ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
ـ التأكيد على البيانات المدخلة.
ـ يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.