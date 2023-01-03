3 أسباب وراء تشكُّل الضباب

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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تشكُّل الضباب يعود في الغالب إلى 3 أسباب.
وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أسباب تشكل الضباب وعلى رأسها خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة.
1ـ ارتفاع نسبة الرطوبة بعد نزول الأمطار.
2ـ والرياح الساكنة.
3ـ خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلاً؛ ما يسرّع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي، فعندئذ يبرد الهواء السفلي فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مشكلاً ضبابًا مرئيًا.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.