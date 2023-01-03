3 أشخاص احذر التعامل معهم

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حذر الباحث عبدالرحمن الذبياني من التعامل مع 3 أشخاص وقام بتصنيفهم وذلك لتفادي مصائبهم.
وقال الذبياني في مقطع فيديو، نشره بتطبيق “تيك توك”، 3 أشخاص احذر منهم وهم:
ـ الشخص الذي يبحث ويفتش في خصوصياتك.
ـ الشخص الذي ينقل أخبارك وينشرها كذبًا.
ـ الشخص الذي يحسدك على نعمة الله ويتمنى زوالها.