3 أشخاص احذر التعامل معهم

حذر الباحث عبدالرحمن الذبياني من التعامل مع 3 أشخاص وقام بتصنيفهم وذلك لتفادي مصائبهم.

وقال الذبياني في مقطع فيديو، نشره بتطبيق “تيك توك”، 3 أشخاص احذر منهم وهم:

ـ الشخص الذي يبحث ويفتش في خصوصياتك.

ـ الشخص الذي ينقل أخبارك وينشرها كذبًا.

ـ الشخص الذي يحسدك على نعمة الله ويتمنى زوالها.