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لتفادي مصائبهم

3 أشخاص احذر التعامل معهم

2023-01-09 الساعة 10:10
3 أشخاص احذر التعامل معهم
المواطن - فريق التحرير

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حذر الباحث عبدالرحمن الذبياني من التعامل مع 3 أشخاص وقام بتصنيفهم وذلك لتفادي مصائبهم.

وقال الذبياني في مقطع فيديو، نشره بتطبيق “تيك توك”، 3 أشخاص احذر منهم وهم:

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ـ الشخص الذي ينقل أخبارك وينشرها كذبًا.

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